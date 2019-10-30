معلمو درنة مستمرون في اعتصامهم

العنوان_درنة عقد أمس بمدينة درنة الاجتماع الدوري للنقابة العامة لمعلمي ليبيا ونقابات المعلمين بالبلديات، لبحث آخر المستجدات بخصوص القانون رقم 4 لسنة 2018، الخاص بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم. وعقب الاجتماع شارك الحاضرون في الوقفة الاحتجاجية التي قام بها معلمو ونقابة معلمي درنة، حيث أكدوا في بيانهم الاستمرار في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم. …

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