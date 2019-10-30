الذي ثم إنشاءه ضمن اتفاقية الشراكة الليبية الإيطالية .. الحويج يزور مستشفى الطوارئ ببلدية جالو

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الصالون السياسي السادس في موضوع “دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات” بمدينة جالو .

وعلى هامش أعمال الصالون السياسي، قام وزير الخارجية عبد الهادي الحويج والوفد المشارك معه من مدراء الإدارات والمستشارين يوم أمس الثلاثاء، وبرفقة أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، و حمد مقيقه، بزيارة المجالس البلدية لكل من بلدية جالو، وبلدية أجخرة، وبلدية أوجلة.

الحويج استمع خلال الزيارة إلى المقترحات المقدمة من قبل كل من المجالس وأعيان الواحات الثلاثة.

و قام الوزير بزيارة لمستشفى الطوارئ ببلدية جالو، والذي ثم إنشاؤه في إطار اتفاقية الشراكة الليبية الإيطالية الموقعة في سنة 2008م، والمتوقفة حاليًا، والتي تسعى وزارة الخارجية لتفعيلها من أجل تمكين المواطنين من خدماتها العلاجية.

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