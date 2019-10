حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ضباب كثيف على مناطق الجبل الغربي الليلة وصباح الغد الخميس؛ ما يسبب انعدام الرؤية أحيانًا.

ودعا المركز عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».السائقين إلى أخذ الحيطة أثناء قيادتهم في طرق تلك المناطق.

