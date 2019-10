هيئة صندوق التضامن تناقش الصعوبات التي تواجه سير العمل

عقد رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بمدينة المرج اجتماعا تقابليا مع مديري الفروع ومديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وضمت الجلسة التي عقدت بمدينة المرج أعضاء لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وطرحت بعض البنود المهمة وناقشت الصعوبات التي تواجه سير العمل بالهيئة ومقترحات خطة العمل لعام 2020.

كما تطرق الاجتماع لبحث آلية تصنيف العاملين ووضع الضوابط التي تنظم عمل الهيئة بالإضافة إلى تفعيل دور الإيرادات ودور المفتش التضامني لاستكمال المشاريع المزمع تنفيذها والمتعاقد عليها سابقا.

