بلدي طبرق تبحث تنفيذ عدد من المشاريع

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ،اليوم الأربعاء ،إجتماع مع رئيس مجلس الإدارة للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عبدالسلام الناجي ،وبحضور سعد العكر المستشار القانوني للشركة.

وقد ناقش خلال الاجتماع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للمجلس البلدي ،العديد من النقاط حول أعمال الشركة وعلى تعاونها المستمر مع البلدية ،والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال القطر والإنقاذ في ليبيا.

من جانبه وعد رئيس المجلس بتذليل كل العراقيل التي تواجه الشركة في مدينة طبرق.

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