بعد مراقبة الانتخابات التونسية.. الليبية للانتخابات ترصد تجربتها

نظم بقاعة المؤتمرات بمقر المفوضية الليبية للانتخابات الجديد بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، عرض تقديمي حول تجربة مشاركة المفوضية الليبية ضمن البعثة الدولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية التي جرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين.

وتناول العرض، سرداً لعملية المراقبة التي خاضها عضوا الفريق، لأهم المشاهدات التي تم رصدها، والمعرفة والخبرة المكتسبة خلال هذه المشاركة.

واختتم العرض ببعض التوصيات المتعلقة بأهمية هذا النوع من المشاركات في إكساب العاملين بالمفوضية الخبرة والمعرفة التي تسهم في الرفع من مستوى الكوادر الوطنية العاملة بالمفوضية.

