إحياء اليوم العالمي للصدفية بمستشفى البيضاء التعليمي

أحيا قسم الأمراض الجلدية بمستشفى البيضاء التعليمي، اليوم العالمي للصدفية، تحت شعار الصدفية دواؤها بين يديك .. ما تخليها تأثر عليك.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة التوعية بالمرض، الذي يصيب مئة وخمسة وعشرين مليون إنسان في العالم، وإيصال صوت المصابين به إلى مؤسسات المجتمع المدني، والجهات المسؤولة بالدولة، للمساعدة في تخفيف المعاناة، وذلك من خلال المحاضرات التوعوية، والحديث مع بعض المصابين بالصدفية، وعرض فيلم وثائقي يحوي التعريف بالصدفية، وبعض الطرق العلاجية، والأخطاء الشائعة، والأمراض المصاحبة.

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