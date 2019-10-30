وزير «تعليم الوفاق»: لا يشرفني الاستمرار في عملي والمدارس مغلقة

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، إنه يرفض الاستمرار في منصبه مع إغلاق المدارس من قبل المعلمين المعتصمين، «لما المدارس تبقي مغلقة لأكثر من 3 أسابيع، لا يشرفني الاستمرار في عملي».

وتابع عبد الجليل، خلال حوار لقناة ليبيا الرسمية، أنه على استعداد للرحيل عن الوزارة استجابة لمطالب المعتصمين بشرط أن يفتحوا المدارس وإعادة الدراسة والطلاب إليها، قائلا «يا مدير المدرسة.. المدرسة ليست ملكك، إغلاقها عيب وخيانة للوطن، من يفعل ذلك يجب أن يفصل من العمل ويحال للتحقيق».

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