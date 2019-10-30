اجتماع موسع لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الأركان يبحث عدة ملفات

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، ورئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، بحثوا اليوم في البيضاء، عددا من الملفات، في مقدمتها دعم الجيش في حربه على الإرهاب.

كما بحث الاجتماع عددا الملفات، منها، دعم الجانب الأمني في المناطق التابعة للحكومة المؤقتة، والتنسيق بين مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والحكومة المؤقتة في حلحلة عدة موضوعات على رأسها تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم في ليبيا، وفتح أبواب المدارس، وسير العملية التعليمية بشكل طبيعي، إضافة إلى إيجاد آلية عملية لإنهاء اعتصام المعلمين.

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