وزير التعليم يكشف عن تصوره لحل أزمة اعتصام المعلمين

يرى وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، أن علاوة الحصة ستكون الحل للخروج من أزمة اعتصام المعلمين المطالبين بزيادة رواتبهم، مؤكدا أنه يحترم ويجل المعلمين.

وتابع خلال حوار مع قناة ليبيا الرسمية، أنه راتب المعلم سيكون 500 دينار يصل إلى 1400 دينار بعلاوة الحصة، «لو كانت غير كافية لكنها خطوة أولى، وهناك خطوات لزيادة علاوة الحصة نسير فيها».

ولفت إلى أن هناك من يصور أن الوزارة ضد المعلم ولا تريد زيادة المرتبات، قائلا «انتبهوا يا ليبيين، هناك من يعمل على إسقاط الدولة».

وشدد على أن المطالب بإسقاطه من وزارة التعليم، لن تحل الأزمة ولو أنها ستحل المشكلة فهو على استعداد للرحيل الليلة.

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