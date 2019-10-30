قذائف عشوائية وتحليق للطيران وهدوء حذر في محاور طرابلس

قالت مصادر محلية أن محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذراً بعد أن شهدت يوم أمس استخداماً كثيفاً للمدفعية الثقيلة.

وقالت المصادر أن طائرة تابعة للجيش الوطني حلقت في سماء العاصمة طرابلس، فيما سمعت طائرة بدون طيار تجوب سماء منطقة غوط الشعال.

وقال شهود عيان أن شارع المطبات بقرب معسكر حمزة شهد سقوط قذيفة عشوائية ما تسبب بإصابة عامل سوداني فيه وعدد من السيارات المدنية.

وقال شهود عيان أن قذيفة هاون عشوائية سقطت عصر اليوم بمنطقة طريق الشوك دون وقوع اصابات بصفوف المدنيين.

وبالامس وصباح اليوم، شهدت محور القتال جنوب العاصمة استمرارا للإشتباكات المسلحة بالإضافة للقصف الصاروخي والمدفعي والجوي بين قوات الجيش الوطني وقوات وكتائب حكومة الوفاق.

ومنذ 4 أبريل/نيسان، تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، حسب ما اعلن عنه.

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