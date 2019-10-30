عرض تقديمي لمشاركة المفوضية في مراقبة الانتخابات التونسية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، عرضا تقديميا بقاعة المؤتمرات في مقرها الجديد، شمل شرحا مفصلا عن تجربة مشاركتها ضمن البعثة الدولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية.

وتناول العرض الذي حضره رئيس المفوضية عماد السايح، سردا لعملية المراقبة التي خاضها عضوا الفريق، اللذان شاركا في مراقبة الانتخابات بتونس، حيث بينا أهم المشاهدات التي تم رصدها، والمعرفة والخبرة المكتسبة خلال هذه المشاركة، واختتما عرضهما ببعض التوصيات المتعلقة بأهمية هذا النوع من المشاركات، في إكساب العاملين بالمفوضية الخبرة والمعرفة التي تسهم في الرفع من مستوى الكوادر الوطنية العاملة فيها.

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