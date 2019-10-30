ضبط 13 عاملاً مصري ومصادرة كمية من لحوم الدجاج ببنغازي

قامت دورية مشتركة مكونة من شرطة النجدة والحرس البلدي بنغازي بضبط 13 شخص من العمالة الوافدة يحملون الجنسية المصرية لقيامهم ببيع دجاج مدبوح غير صالح للاستهلاك البشري.

مكتب الإعلام الأمني بقسم النجدة أوضح مساء اليوم الأربعاء ، أن الدورية داهمت محلات لبيع الدجاج (رياشة ) بعد ورود معلومات مؤكدا على وجود أحد هذه المحلات في حي بوهديمة وآخر في حي الهواري يقوم العمال فيها برمي الدجاج بعد ذبحه وتريشه على الأرض المتسخة والتي تحتوي على العفونة والبكتيريا جراء وجود الدم ، مما يتسبب في إصابة المستهلك بالكثير من الأمراض .

كما أكد مكتب الإعلام الأمني على أن جهاز الحرس البلدي كجهة اختصاص ، قام بمصادرة كمية الدجاج المدبوح وإغلاق المحلين.



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