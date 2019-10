“دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات” عنوان ندوة نظمتها خارجية المؤقتة

المتوسط:

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الصالون السياسي السادس في موضوع دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات بمدينة جالو، وذلك يون الثلاثاء 29 أكتوبر 2019.

وعلى هامش أعمال الصالون السياسي، قام وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج والوفد المشارك معه من مدراء الإدارات والمستشارين، وبرفقة اعضاء مجلس النواب ابراهيم الزغيد و حمد مقيقه بزيارة المجالس البلدية لكل من بلدية جالو وبلدية اجخرة وبلدية اوجلة.

كما قام بزيارة لمستشفى الطوارئ ببلدية جالو، والذي تم انشاؤه في إطار اتفاقية الشراكة الليبية الإيطالية الموقعة في سنة 2008م والمتوقفة حاليا، والتي تسعى وزارة الخارجية لتفعيلها من أجل تمكين المواطنين من خدماتها العلاجية.

