محلات “رياشة” ترتكب كارثة صحية في بنغازي

ضبط العاملون بقسم شرطة النجدة في بنغازي، 13 شخصا يحملون الجنسية المصرية يبيعون للمواطنين دجاجا غير صالح لاستهلاك البشري في محلات “رياشة”.

وقال قسم النجدة في بيان إن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات إليه تفيد بوجود محلات تبيع دجاجا غير صالح للاستهلاك البشري بمنطقتي بوهديمة والهواري.

وأضاف أن العاملين في هذه المحلات يقومون برمي الدجاج بعد ذبحه ونزع ريشه على الأرض التي تحتوي على أوساخ وعفونة جراء الدم، مؤكدا أن هذا التصرف يسبب الكثير من الأمراض.

وذكر القسم أنه وعلى الفور تم إبلاغ جهة الاختصاص، جهاز الحرس البلدي، وخرجت دوريات قسم شرطة النجدة برفقة الحرس البلدي، وتم ضبط الأشخاص القائمين على هذا النشاط، وهم 13 شخصا يحملون الجنسية المصرية وتم إغلاق المحال من جهات الاختصاص.

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