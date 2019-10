انعقاد الاجتماع الثاني والعشرين للجنة المكلفة بإعداد مقترح هيكلة الجامعات

المتوسط:

عقدت الجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية اجتماعها الثاني والعشرين صباح يوم الأربعاء الموافق 30/10/2019 ، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو لائحة، حيث نظرت اللجنة في بنود جدول أعمالها الذي تضمن الموضوعات التالية:

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة.

استكمال مناقشة وبحث التصور المقترح لهيكلة مؤسسات التعليم العالي.

تقديم عرض بياني عن الجامعات الليبية ، في ضوء المعطيات القائمة، والاستشراف المستقبلي.

ويأتي ذلك في إطار تواصل سلسلة الاجتماعات المتعلقة بوضع التصور الخاص بهيكلية مؤسسات التعليم العالي.

