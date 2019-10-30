بينهم عائلة كاملة .. طريق الموت “طبرق – أمساعد” تحصد أرواح 8 أشخاص

أخبار ليبيا 24 – خاص

في غياب الحلول العاجلة تستمر طريق “أمساعد- طبرق” في حصد أرواح المواطنين .

أسرة أفنيش القطعاني كانت ضحية حوادث الأمس أربعة أفراد رحلت وأزهقت أرواحهم على طريق الموت، واليوم أصبح سكان منطقة “القعرة” شرق طبرق على خبر مفزع بموت أربعة أشخاص من أسرة قطيش القطعاني .

الموت في هذه الطريق المميتة ليست فرادى بل عائلات بأكملها تقتل يومياً بسبب تهالك الطريق وضيقها .

يشار إلى أن مشروع صيانة ورصف الطريق والبالغ طوله “140” كلم أصبح ومزال حبر على ورق، وأهالي المدينة في انتظار الشركات التي طال انتظارها لرصف الطريق بشكل مزدوج .

فهل عجزت الدولة عن رصفها وإبعاد شبح الموت المخيف الذي يرافق المسافرين على الطريق الدولي .

يذكر أنه منذ سنوات أصبحت هذه الطريق مخيفة ومرعبة بسبب الوافيات الجماعية، حيث حصدت عشرات الأرواح البريئة وسط أنظار وصمت المسؤولين في الحكومات المتعاقبة .

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