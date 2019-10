وفد ليبي يشارك في المؤتمر العربي ال ٣٣ للمسؤولين عن مكافحة المخدرات

المتوسط:

شارك مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد “فيصل كافو” في اعمال المؤتمر العربي الـ 33 للمسؤولين عن مكافحة المخدرات، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم الاربعاء، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وبحث المؤتمر نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، ولما له من إسهام في تعزيز تبادل التجارب والخبرات، مما يشكل مناسبة للاطلاع على مخرجات هذه اللقاءات، وكيف يمكن تدارس سبل توحيد المواقف العربية من قضايا المخدرات المطروحة.

