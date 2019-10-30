عثمان عبدالجليل: سنرسل قائمة بأسماء مديري المدارس المغلقة إلى النائب العام الأسبوع المقبل

طرابلس-العنوان

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، بأنه سيرسل قائمة بأسماء مديري المدارس المغلقة إلى النائب العام الأسبوع المقبل.

وفي حوار مع قناة ليبيا الرسمية التابعة لحكومة الوفاق أشار عبدالجليل، إلى أنه أرسل إنذارات للمدارس التي أغلقت أبوابها أمام الطلاب، لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في غلق المنشآت التعليمية، لذلك تم عمل محاضر لهم.

وأضاف أن القرار سيخرج من يد الوزارة إلى النائب العام الذي سيكون عليه حبسهم أو إطلاق سراحهم.

وأكد عبدالجليل، بأن علاوة الحصة ستكون الحل للخروج من أزمة اعتصام المعلمين المطالبين بزيادة رواتبهم، مؤكدا أنه يحترم ويجل المعلمين.

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