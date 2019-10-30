دي مايو: هذه تداعيات خفض المساعدات لخفر السواحل الليبي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته”، ومن ثم “المزيد من تحرك قوارب الهجرة وكل ما يترتب على ذلك من المآسي في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين”.

جاء هذا ردا على تساؤلات في مجلس النواب الإيطالي حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث يتم تجديدها تلقائيا في حالة عدم وجود تدخل عليها من قبل أحد الطرفين، وفقا لوكالة آكي.

وتابع دي مايو: “من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة، “سوف أقترح عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، المنصوص عليها في المادة 3” من هذا الاتفاق.

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