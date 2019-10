وكيل “تعليم الوفاق” يترأس اجتماع اللجنة المركزية للأمانة العلمية

المتوسط:

ترأس وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد أبوبكر، الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة المركزية للامانة العلمية، بحضور أعضاء اللجان العلمية، وذلك بمقر المركز الوطني للامتحانات في حي الاندلس بمدينة طرابلس.

واستعرض الاجتماع إجراءات تشكيل اللجان الفرعية وآلية عملها والضوابط المتعلقة بالأمانة العلمية للناتج البحثي للورقات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.

وأكد ” الوكيل ” علي أن القواعد الجديدة لتشكيل اللجان الفرعية للأمانة العلمية بالمؤسسات التعليمية والبحثية راعت تحقيق استراتيجية وزارة التعليم في الاهتمام بالبحث العلمي، وربطها بالاستراتيجية العامة للبحث العلمي في الدولة وتطوير الهياكل الإدارية للجهات البحثية، وإتاحة الفرصة للباحثين المتميزين.

