نتيجة لسوء الأحوال الجوية .. أمن شحات تناشد مستخدمي الطرقات العامة بأخذ الحيطة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذّرت مديرية أمن شحات اليوم الأربعاء سكان المدينة والمدن المجاورة من قيادة سياراتهم بسرعة نتيجة لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة الأيام القادمة .

وبينت المديرية في بيان لها على صفحتها بالفيسبوك أن مناطق الجبل الأخضر ستشهد هذا الشهر نزول الغيث، الذي ندعوا الله عز وجل أن يكون نافعًا .

المديرية أكدت أنه في مثل هكذا أجواء تقل مستويات الرؤية الأفقية، وتذوب الشحوم والزيوت، من على الطرقات المعبدة ما يساهم في انزلاق السيارات ودحرجتها الأمر الذي يترتب عليه لا قدر الله حوادث وكوارث مرورية للراكبين والراجلين.

وأشارت المديرية إلى أن وقوع حوادث على الطريق العام نتيجة تهور عدد من السائقين وتهالك البنية التحتية للطرق وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق .

وناشدت المديرية السائقين من تقليل السرعة وأعطي الأولوية لمستحقيها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24