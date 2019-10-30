بالصور| القائد العام يلتقي مشائخ وأعيان قبائل إجدابيا

بنغازي-العنوان

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمشائخ وأعيان قبائل مدينة إجدابيا وضواحيها وجميع التركيبات الاجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية إجدابيا.

وأكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد في بنغازي دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة؛ لتكون ليبيا دولة القانون؛ وبه تعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات.

وأشاد القائد العام بدور قبائل مدينة إجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير للقوات المُسلحة.

#القيادة_العامة..إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير أركان حرب / خليفة ابوالقاسم حفتر في مدينة بنغازي بمشائخ… Posted by ‎مكتب الاعلام – القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‎ on Wednesday, October 30, 2019

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