اخبار ليبيا الان

بالصور| القائد العام يلتقي مشائخ وأعيان قبائل إجدابيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمشائخ وأعيان قبائل مدينة إجدابيا وضواحيها وجميع التركيبات الاجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية إجدابيا.

وأكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد في بنغازي دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة؛ لتكون ليبيا دولة القانون؛ وبه تعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات.

وأشاد القائد العام بدور قبائل مدينة إجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير للقوات المُسلحة.

#القيادة_العامة..إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير أركان حرب / خليفة ابوالقاسم حفتر في مدينة بنغازي بمشائخ…

Posted by ‎مكتب الاعلام – القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‎ on Wednesday, October 30, 2019

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك