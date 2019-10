تفاصيل لقاء وزير “عمل الوفاق” مع أعضاء نقابة موظفي الوزارة

المتوسط:

التقي وزير العمل والتأهيل المفوض الدكتور المهدي الأمين، أعضاء النقابة بديوان الوزارة بالهضبة.

وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس مجلس الادارة استعرض فيه ما قامت به النقابة من اجراءات ولقاءات مع بعض الجهات التي قامت بزيارتها وقد ثم نقل أغلب ملاحظات ومشاكل الموظفين ومنها

– عدم توفر المواصلات لبعض الزميلات

– موضوع الدورات التدريبية تركيا وتونس

– موضوع الملحقيات

– موضوع موظفي مكاتب العمل الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات.

وقد طالبت النقابة رسميا الوزير بمقر في ديوان الوزارة بالهضبة ليكون نقطة الانطلاق لعمل النقابة.

