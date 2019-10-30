بحث إعادة تنسيب المجندين بقوات الجيش بالعقود من فئات كبار السن أو غير اللائقين طبياً

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة الدكتور مسعود صوه اجتماعاً بمكتبه مع آمر مكتب العقود بإدارة التجنيد والاحتياط بالقوات المسلحة .

وتم خلال الاجتماع – الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون العمل والتأهيل – مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 695 ) لعام 2019 م، بشأن إعطاء الإذن لوزارة العمل والتأهيل بإعادة تنسيب المجنّدين بعقود بالقوات المسلحة من فئات كبار السن أو غير اللائقين طبياً أو غير الراغبين في العمل بالقوات المسلحة .

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على اتخاذ مجموعة من الخطوات كسياق عمل لإعادة تنسيب المعنيين بالقرار .

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