قناة أمريكية: مئات المهاجرين في ليبيا يفرون من الاحتجاز ويقعون فريسة الجوع

فر مئات المهاجرين من مركز اعتقال في ساحل ليبيا وتجمعوا ليلاً حول منشأة تابعة للأمم المتحدة، قائلين إنهم حرموا من الطعام لأسابيع.

وغادر حوالي 450 شخص مركز أبو سليم للاعتقال مساء أمس الثلاثاء، وقال اثنان من المهاجرين بالإضافة إلى ناشطين إنهم أُجبروا على التسول مقابل المال من العائلات كي يدفعوا للشرطة لشراء الطعام، وأولئك الذين لم يستطيعو الدفع سقطوا فريسة للجوع، وفقا لما أوردته شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وتحدث المهاجرون اليوم الأربعاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا على سلامتهم، وقال الناشط الليبي طارق لملوم إن المهاجرين اضطروا إلى المشي لأكثر من ساعة ونصف عبر مدينة طرابلس بحثا عن الطعام والمأوى.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن المنشأة مكتظة بالفعل حيث وصل نحو نصف الأشخاص البالغ عددهم 800 شخص إلى الداخل بشكل غير رسمي بما في ذلك الكثيرون من مركز احتجاز آخر تعرض لهجوم جوي في الصيف الماضي. وقالت الامم المتحدة ان وكالة الحكومة الليبية –حكومة الوفاق -التي تدير مراكز الاعتقال منعت المهاجرين من الدخول.

وتعج مراكز المهاجرين المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني بإساءة المعاملة وتكتظ بالمهاجرين خاصة تلك الموجودة في طرابلس، يعلق المهاجرون وسط نيران الحرب الأهلية في البلاد. ومع تزايد القتال وتقارير التعذيب تعرضت سياسة أوروبا لدعم خفر السواحل الليبي أثناء اعتراضها الأشخاص الفارين من ليبيا لانتقادات متزايدة.

وقالت سيسيل بويلي من وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه ببساطة لا توجد مساحة للمزيد من الأشخاص داخل المنشأة وأن المسؤولين كانوا في الموقع لتقديم خيارات.

وقال المهاجر الذي تحدث إلى وكالة أسوشييتد برس إن مسؤولي الأمم المتحدة نصحوا المجموعة بالعودة إلى أبو سليم أو إلى مركز اعتقال آخر وحذرهم من أنهم لن يسمح لهم بالدخول مثل هؤلاء الذين فروا من مركز تاجوراء بعد الغارة الجوية.

وبشكل منفصل اعتقلت مجموعة من المهربين و 14 مهاجراً مصرياً قبل الشروع في رحلتهم إلى أوروبا أمس الثلاثاء في مدينة سرت شمالي ليبيا وفقًا لما قاله طه حديد المتحدث باسم قوة حماية سرت.

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