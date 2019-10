“حفتر” يلتقي مشايخ وأعيان أجدابيا

المتوسط:

التقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير أركان حرب، خليفة ابوالقاسم حفتر، في مدينة بنغازي بمشائخ وأعيان قبائل مدينة إجدابيا وضواحيها وجميع التركيبات الإجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية أجدابيا، الذين أكدوا دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية ، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة، لتكون ليبيا دولة القانون وبه تعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات.

وأشاد القائد العام بدور قبائل مدينة إجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير للقوات المُسلحة.

