مدير شركة النظافة بطبرق يهدد بإغلاقها بسبب تأخر المرتبات

أخبار ليبيا 24 -خاص

هدد اليوم الأربعاء مدير شركة الخدمات العامة في طبرق، عمر الطيب الشريف، بإغلاق أبواب الشركة بسبب توقف رواتب العاملين فيها منذ أربعة أشهر وتوقف الدعم المادي، مما يجعلها ستتوقف عن أداء عملها بالمدينة.

وأمهل الشريف الحكومة إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، وإن لم تدفع رواتب العاملين المتوقفة سيضطر إلى إغلاق الشركة.

وقال، “إن كل المعدات والسيارات أصبحت متهالكة وأغلب العمالة التي تعمل في جمع القمامة عمالة عارضة تحتاج لمرتباتها نقدا وما بالك بمرتبات متأخرة منذ 4 أشهر”. وأكد الشريف، أن أعمال الشركة لم تتوقف مع توقف الرواتب لحرصهم على نظافة المدينة.

وقال، “نحن نتعاون مع الجميع وفي كل المناسبات من أجل إظهار مدينة طبرق بالمظهر الحسن. لكن عندما تتوقف الرواتب والميزانيات حتما سنتوقف لتوقف الدعم المادي والمعنوي لشركة لم تتوقف في كل الأوقات”.

وأفاد الشريف، أن رواتب العاملين بالشركة تصل لأكثر من 800 ألف دينار. وقال، “نحن ننتظر الحكومة في وقفة من أجل شركة خدمات النظافة العامة في طبرق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24