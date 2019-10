المتوسط:

ترأس رئيس مجلس النواب المسشتار عقيلة صالح عيسى اليوم الأربعاء بمدينة البيضاء اجتماعا موسعا ضم دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طلال الميهوب، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وضم الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس هيئة السيطرة بالقوات المسلحة اللواء عون إبراهيم، ووكيل وزارة المالية والتخطيط السيد امراجع غيث.

وناقش الاجتماع الموسع الأوضاع العسكرية والامنية في البلاد، وآليات دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة وتحرير العاصمة طرابلس منهما، والتركيز علي الأمن القومي بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من الأخطار الداخلية والخارجية.

كما ناقش الاجتماع استعدادات كافة الجهات المعنية في الدولة لاستقبال فصل الشتاء القادم تحسباً لأي طاري.

واستعرض الاجتماع الوضع المالي العام للدولة، وآليات الصرف على بنود الميزانية العامة من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة في ظل سيطرة الأجسام الموازية وغير الشرعية على إيرادات النفط.

وفي هذا السياق، خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مركزية يترأسها أحد أعضاء مجلس النواب، وتضم في عضويتها الجهات الرسمية المعنية ، وذلك لبحث آلية تطبيق قوانين مجلس النواب الخاصة بزيادة المرتبات.

وأوصى الاجتماع اللجنة المشكلة بالتواصل الفوري مع المعلمين بمختلف شرائحهم بما يضمن فض الاعتصام وانطلاق العام الدراسي الحالي.

The post اجتماع برلماني موسع يبحث دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية