قصف جوي على قوات الوفاق في طرابلس ومصراتة

أخبار ليبيا24

وجه سلاح الجو التابع للجيش الوطني اليوم الأربعاء عدة ضربات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق في طرابلس ومصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو استهدف 4 آليات مسلحة في جسر الفروسية بطرابلس، كما وجه عدة ضربات في مصراتة وشرق الكلية الجوية.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أصبحت تترنح أمام تقدم قوات الجيش بخطى ثابتة نحو طرابلس، مؤكدا تدمير مقرات وغرف عملياتهم.

وأشار إلى أن الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وقوات الوفاق مستمرة في عدد من محاور القتال في العاصمة، معتبرًا أن الحديث عن وقف إطلاق النار قد فات أوانه.

وقال المسماري، “إن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي”.

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