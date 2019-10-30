الجيش الليبي: استهداف دشم تستخدم للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراته

أكد الجيش الليبي قيام مقاتلات السلاح الجوي باستهداف دشم عسكرية تستخدم للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراته

وخلال بيان صحفي، قال الجيش: “من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة، تم رصد أماكن متفرقه في الكلية الجوية بمصراته ،حيث أكدت المصادر الاستخباراتية هذه الأماكن، والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة وم/ط”

وتابع البيان: “هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”، مضيفا أنه “تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للجيش، وقد أقلعت هذه الطائرات من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد، وفق نص البيان

واختُتم البيان بالقول: “حققت هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا