بيان للقيادة العامة يكشف ما تم استهدافه في الكلية الجوية مصراتة

أعلن اللواء احمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنه تم استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة ومضاد طيران في الكلية الجوية بمصراته.

وجاء في البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني أنه ومن خلال المعلومات المتوفرة من اجهزه الاستخبارات التابعه لقواتنا المسلحه تم رصد أماكن متفرقه في الكلية الجوية بمصراته ،حيث اكدت مصادر الاستخبارات التابعه لنا بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة وم/ط، هذه الأماكن عباره عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها

وأكد البيان أنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحه العربية الليبيه، وقد اقلعت هذه الطائرات من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وأشار البيان إلى أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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