المسماري: سلاح الجو استهدف دشما بالكلية الجوية بمصراتة تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة

مصراتة-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، وأكدت المعلومات المتوفرة لديها أن هذه الأماكن تستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة.

ومن خلال بيان صحفي أوضح المسماري بأن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة ولتخزين صواريخها.

وأكد المسماري بأن طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة أقلعت من عدة قواعد للقضاء على هذا التهديد وحققت الحملة الجوية أهدافها بكل دقة.

وأوضح المسماري بأن سلاح الجو دمر المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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