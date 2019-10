اجتماع عميد سرت مع وكيل وزارة المالية بشأن ملف التسويات

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع وكيل وزارةالمالية المبروك محمد غيث.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الكثير من الملفات المتعلقة بالمالية وأهمها التسويات المالية المتعلقة بالموظفين وحساب الإيرادات البلدية المزمع فتحها لكي تستفيد البلديةً من الإيرادات المحلية وايضاً مناقشةً ملف صرف الدفعات المالية للتعويضات.

وشكر عميد بلدية سرت وكيل المالية على حرصه علي تطبيق اللوائح والقوانين بشكل مهني.

