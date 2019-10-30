الجيش يُدمّر مواقع للطائرات المسيرة في مصراتة

أعلن الجيش الوطني، مساء الأربعاء، شن غارات جوية على الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدا تدمير أماكن لتخزين الطائرات المسيرة.

وقال الجيش في بيان أصدره مكتب إعلام القيادة، إنه ومن خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة للجيش، تم رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة، موضحا أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

وأضاف البيان أنه تم التعامل مع الهدف من خلال طائرات سلاح الجو، حيث أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد واستهدفت المواقع في نفس الوقت ودمرتها، مؤكدا أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، وعادت الطائرات لقواعدها سالمة.

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