اجدابيا.. انطلاق مهرجان “صنع في ليبيا” للسينما المحلية

انطلق في اجدابيا مهرجان “صنع في ليبيا” للسينما المحلية بحضور رئيس الثقافة والإعلام بالحكومة المؤقتة وإعلاميين وفنانين من المدينة وخارجها.

وجاء المهرجان بتنظيم شركة رؤى الإعلامية، والهلال الأحمر بالمدينة وبإشراف الهيئة العامة للإعلام والثقافة، ومن المقرر أن يستمر 3 أيام.

وتم في الحدث تقديم 42 فيلما ما بين الروائي والوثائقي، فيما تقوم لجنة التحكيم برئاسة الدكتور نزار الزبير بفرز الأفلام المشاركة.

وستذهب الجوائز لأفضل إخراج وأفضل تصوير وإضاءة وأفضل مونتاج وجرافك، كذلك لأفضل فكرة سيناريو وأفضل تعليق.

ولاقى الحدث رواجا لدعم وتعزيز الإنتاج المحلي في الصناعة السينمائية القصير منها والطويل.

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