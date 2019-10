“سلاح الجو” يستهدف مقرات تجهيز طائرات الميليشيات

المتوسط:

أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بأنه تم استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة وم/ط في الكلية الجوية بمصراته.

وأضاف المسماري، خلال بيان له، أنه من خلال المعلومات المتوفرة من اجهزه الاستخبارات التابعه لقواتنا المسلحه تم رصد أماكن متفرقه في الكلية الجوية بمصراته ،حيث اكدت مصادر الاستخبارات التابعه لنا بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة وم/ط، هذه الأماكن عباره عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

كما تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحه العربية الليبيه، وقد اقلعت هذه الطائرات من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وحققت هذه الحملة الجويه أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

