اجتماع موسّع بالبيضاء يبحث دعم الجيش وزيادة المرتبات

بحث اجتماع موسّع عقد بمدينة البيضاء، برئاسة رئيس مجلس النواب- القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشار عقيلة صالح، دعم الجيش ومصادر تمويل الميزانية العامة للحكومة المؤقتة.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد حضر الاجتماع رئيس الحكومة عبدالله الثني، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طلال الميهوب، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، وعدد من المسؤولين.

وناقش الاجتماع الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وآليات دعم الجيش في حربه على الإرهاب والجماعات المسلحة، و”تحرير العاصمة طرابلس”، والتركيز على الأمن القومي.

كما ناقش الحضور استعدادات كافة الجهات المعنية في الدولة لاستقبال فصل الشتاء القادم تحسباً لأي طارئ، واستعرضوا الوضع المالي العام للدولة، وآليات الصرف على بنود الميزانية العامة من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة في ظل سيطرة أجسام أخرى على إيرادات النفط.

وبحسب بيان “المؤقتة” فقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مركزية يترأسها أحد أعضاء مجلس النواب، وتضم في عضويتها الجهات الرسمية المعنية، وذلك لبحث آلية تطبيق قوانين مجلس النواب الخاصة بزيادة المرتبات.

وأوصى الاجتماع اللجنة المشكلة بالتواصل الفوري مع المعلمين بمختلف شرائحهم بما يضمن فض الاعتصام وانطلاق العام الدراسي الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية