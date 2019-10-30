احتجاج بالقبة على سوء الخدمات المصرفية بمصرفي الأمان والتجاري الوطني

أخبار ليبيا24

تظاهر مواطنون لليوم الثاني على التوالي في القبة احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة من قبل مصرفي التجاري الوطني والأمان.

واتهم المتظاهرون المصرفين بتأخر الإجراءات بشكل متعمد وحجب السيولة النقدية عنهم دون مراعاة مصلحة المواطن، حيث أشاروا إلى أن المصرف التجاري الوطني بالقبة أقفل أبوابه لأكثر من أسبوعين، مما دفعهم للتظاهر أمامه لإيصال صوتهم للجهات المسؤولة.

وأعرب المتظاهرون، عن استيائهم من الخدمات المقدمة من مصرف الأمان بالقبة، حيث ذكروا أنهم يعانون من الفوضى والازدحام وعدم المبالاة من الموظفين واستلام مبالغ مالية لغرض منحة أرباب الأسر دون الحصول إيصال إيداع.

وطالب عُملاء المصرفين من إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بوضع حد لما أسموها بـ “المهزلة” حتى لا يتطور الموقف للأسوأ في ظل غياب الرقابة وعقاب المقصرين في عملهم.

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