وفد من اجدابيا يؤكد لحفتر دعمهم للجيش الوطني

التقى قائد الجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، الأربعاء، في مدينة بنغازي، بمشائخ وأعيان قبائل مدينة اجدابيا وضواحيها، وجميع التركيبات الاجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية المدينة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، في بيان، إن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم للجيش الوطني، كما باركوا العمليات العسكرية لـ”تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة لتكون ليبيا دولة القانون وتعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات”.

من جهته، أشاد القائد العام بدور قبائل مدينة إجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير لقوات الجيش الوطني.

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