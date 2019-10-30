اخبار ليبيا الان

وفد من اجدابيا يؤكد لحفتر دعمهم للجيش الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى قائد الجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، الأربعاء، في مدينة بنغازي، بمشائخ وأعيان قبائل مدينة اجدابيا وضواحيها، وجميع التركيبات الاجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية المدينة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، في بيان، إن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم للجيش الوطني، كما باركوا العمليات العسكرية لـ”تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة لتكون ليبيا دولة القانون وتعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات”.

من جهته، أشاد القائد العام بدور قبائل مدينة إجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير لقوات الجيش الوطني.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك