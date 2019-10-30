شبهات فساد مالي وإداري في توريدات تعليم الوفاق بمعرفة عبد الجليل

وجهت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المفتوحة اتهامات فساد مالي وإداري ضد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، مطالبة بإحالة المخالفات إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

ونشرت النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك”، الثلاثاء، تفاصيل واقعة توريد أثاث ولوازم مكتبية لوزارة التعليم (مكتب الوزير) بقيمة (1,140,355) مليون و140 ألف و355 دينار، عن طريق التكليف المباشر لشركة الأصيل، متجاوزاً الضوابط المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية التي تشترط إجراء مناقصة بشكل شفاف في كراسة مواصفات، حيث يتم تقديم العروض في أظرف مغلقة للجنة العطاءات بوزارة التعليم، والتي يترأسها مصطفى حمزة، مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

وبشأن الواقعة الثانية، فإنه تم إسناد توريد كراسي فردية وزوجية لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للشركة التركية ( YILSAN) بقيمة (3,464,000) ثلاثة مليون وأربعمائة أربعة وستون ألف دولار أمريكي، عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وتابع المنشور: “إن التكليف المباشر يتعارض مع المهام المناطة به، كون أن هذه المهام من اختصاص مصلحة الوسائل التعليمية المعنية بتشكيل لجان العطاءات وقبول العروض والقيام بعملية الشراء بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمة، علماً يأن المصلحة تتمتع بالشــخصية الاعتبارية والذمة المالية”

هذا وقد حاولت “بوابة إفريقيا الإخبارية” جاهدة، التواصل مع المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، لكن لم يتسن لها الحصول على رد.

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