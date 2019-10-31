نزع لغمين بجوار منزل بمنطقة قنفودة غربي بنغازي

أخبار ليبيا24

تمكن فريق نزع الألغام التابع لمؤسسة لا للألغام التطوعية من نزع لغمين نوع ( قافز) تم العثور عليه في محيط أحد المنازل بمنطقة قنفودة غربي بنغازي.

وتلقى فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب بالمؤسسة بلاغًا من المواطن “صلاح محمد الحمري” يفيد بوجود جسم مشبوه بمنزله الكائن بمنطقة قنفودة.

وعلى الفور انتقل الفريق إلى منزل المواطن وبعد تمشيط المكان عثر أعضاء الفريق على اللغمين، وقاموا بنزعهما ونقلهما إلى المكان المخصص للتخلص منهما.

ولازالت الألغام التي خلفتها الجماعات الإرهابية خلفها تشكل خطرًا محدقًا يتربص بالمدنين، حيث عمدت أثناء تحصنها داخل قنفودة وغيرها من المناطق على زرع الألغام بطرق متعددة في محاولة لوقف وصد تقدم قوات الجيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24