محاكمة أمريكي بتهمة "التآمر" لتهريبه مواد عسكرية إلى ليبيا

بدأت محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إجراءات محاكمة مواطن بتهمة “التآمر”، لانتهاكه القوانين والأنظمة وتهريب بضائع ذات استخدام مدني وعسكري من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن “بيتر سوتيس (55 عاما) اعتقل الثلاثاء بناء على قرار يتهمه بالتآمر لانتهاك القانون الدولي للطوارئ الاقتصادية وأنظمة إدارة التصدير، بالإضافة إلى تهريب البضائع”.

ومثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة، وحدد له موعد جلسة ثانية لتوجيه التهم إليه في الـ 13 من نوفمبر المقبل.

وجاء في لائحة الاتهام، أن “سوتيس كان يملك ويدير شركة لتعليم الغوص في مدينة فورت لودرديل الساحلية بولاية فلوريدا، وقام بنقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء للتصدير إلى ليبيا من دون الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة التجارة”، وفقا لـ “آر تي”

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