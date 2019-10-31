مديرية أمن شحات تطالب سائقي السيارات بمراعاة الإجراءات الآمنة

طالبت مديرية أمن شحات، من سائقي السيارات، بمراعاة الأجواء الممطرة التي ستشهدها المدينة خلال الأيام القادمة.

وأشارت المديرية، لسائقي السيارات، أن الأجواء الماطرة، تذوب فيها الزيوت والشحوم على الطرقات، ما يؤدي ذلك إلى إنزلاق السيارات وحوادث على الطرقات.

وذكّرت مديرية أمن شحات، سائقي السيارات في المدينة، بتقليل السرعات والانضباط بالإجراءات المتبعة لمنع حدوث أي أزمات نتيجة لهطول الأمطار، وانزلاق السيارات.

وشهدت مدينة شحات الفترة الماضية، هطول أمطار غزيرة بالمدينة، ما أدّى إلى غرق بعض الشوارع بالمدينة وإيقاف الحركة العامة في بعض المناطق.

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