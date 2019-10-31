اخبار ليبيا الان

مديرية أمن شحات تطالب سائقي السيارات بمراعاة الإجراءات الآمنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت مديرية أمن شحات، من سائقي السيارات، بمراعاة الأجواء الممطرة التي ستشهدها المدينة خلال الأيام القادمة.

وأشارت المديرية، لسائقي السيارات، أن الأجواء الماطرة، تذوب فيها الزيوت والشحوم على الطرقات، ما يؤدي ذلك إلى إنزلاق السيارات وحوادث على الطرقات.

وذكّرت مديرية أمن شحات، سائقي السيارات في المدينة، بتقليل السرعات والانضباط بالإجراءات المتبعة لمنع حدوث أي أزمات نتيجة لهطول الأمطار، وانزلاق السيارات.

وشهدت مدينة شحات الفترة الماضية، هطول أمطار غزيرة بالمدينة، ما أدّى إلى غرق بعض الشوارع بالمدينة وإيقاف الحركة العامة في بعض المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك