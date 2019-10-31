بلدية زليتن تشرع في تحديث منظومة الأسر النازحة

أعلنت بلدية زليتن البدء في تحديث منظومة الأسر النازحة، بعد توحيدها مع منظومات فروع الشؤون الاجتماعية، بعدد من البلديات والكشف عن وجود ازدواجية في التسجيل.

وأشار المكتب الإعلامي بالبلدية، أن فرع الشؤون الاجتماعية زليتن، بدأ في تحديت منظومة تسجيل الأسر النازحة إلي زليتن منذ يوم 20 أكتوبر وسيستمر حتى 11 من شهر نوفمبر القادم.

وأوضح مدير مكتب إعلام فرع الشؤون الاجتماعية زليتن “حمزة الحريك”، إن المدة الماضية، جرت عدة اجتماعات وزيارات بين فروع ومكاتب الشؤون الاجتماعية، في كل من زليتن والخمس ومسلاتة والقره بوللي ومصراتة، لأجل توحيد منظومة تسجيل الأسر النازحة في هذه البلديات.

وأضاف الحريك، في تصريحه لمكتب إعلام البلدية، أن المنظومة سجلت وصول عدد الأسر النازحة إلى 370‪ أسرة إلى بلدية زليتن، وأشار إلى وجود 32 أسرة لها ازدواجية تسجيل في منظومات لبلديات أخرى، وأن عمليات الحصر مازالت مستمرة.

وحول الأجانب، أوضح مدير مكتب إعلام فرع الشؤون الاجتماعية زليتن، أن عمليات التسجيل والحصر مستمرة، بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي، وسيتم إحالة الكشوفات أول بأول للتحقق من شخصياتهم.

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