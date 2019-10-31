مديرية أمن جنزور تُطيح بعصابة إجرامية “خطيرة”

أعلن مركز شرطة النجيلة التابع لمديرية أمن جنزور، عن ضبطه لتشكيل إجرامي، يمتهن سرقة السيارات بقوة السلاح، على الطرق.

وكشفت مديرية أمن جنزور، عن تفاصيل عملية الضبط، أن أحد المواطنين أبلغ عن سرقة سياراته، ومن خلال تتبع سيارته بعد عملية السرقة، عبر منظومة GPS اتضحت أنها قريبة من منطقة النجيلة وحي العمارات.

وأشارت المديرية، أنها كلّفت وحدة التحري بمركز شرطة النجيلة، بإشراف رئيس المركز ورئيس وحدة التحقيق، التي انتقلت إلى المكان وتحديده، واتضح أنه منزل من دورين مستاجر لعائلة.

وأضافت المديرية، أن وحدة التحري، فرضت السيطرة الأمنية الكاملة على المنزل، بعد اكتشافه، والتعامل مع المقيمين به، بالقبض عليهم جميعا، وكان التشكيل الإجرامي مُكونًا من ثلاثة رجال وإمرأة واحدة مع أطفالها.

وضبطت المديرية خلال عملية القبض، على السيارة المسروقة، الخاصة بالمواطن الذي أبلغ عن سرقة سيارته، نوع “هونداي اكسنت” بيضاء اللون، كما ضبطت أيضا على مبلغ، تم الإبلاغ عنه بدائرة مديرية أمن طرابلس.

وأوضحت مديرية أمن جنزور، أنها ضبطت في عملية القبض على التكشيل الإجرامي، على لوحات سيارات “يشتبه أنها لسيارات أخري مسروقة أو تستعمل لتسهيل حركة السيارات التي يتم سرقتها”، إضافة إلى كتيبات تجوّل سيارات مختومة بدون بيانات “يشتبه في أنها تستعمل في تزوير تسجيل السيارات التي يتم سرقتها”.

وأشارت المديرية، في عملية سردها للمضبوطات، إلى عقود بيع وشراء مختومة علي بياض “يشتبه في أنها تستعمل في تزوير وثائق السيارات التي يتم سرقتها”، و مسدس تركي “يشتبه في أنه من ضمن الوسائل التي تستعمل في السطو”، وأقنعة وجه “يشتبه في استعمالها لإخفاء المعالم”، وأيضا بدل عسكرية “يتم ارتداءها اثناء قيام هذه العصابة بفتح بوابات وهمية للإيقاع بضحاياهم”.

وتضمنت المحتويات التي ضبطتها مديرية أمن جنزور، أقفال حديدية خاصة بتأمين السيارات، وأعداد من مقاود تشغيل السيارة “الكوادرو” ومبلغ مالي و”ختّامة”.

وأكدت المديرية، إن التشكيل الإجرامي، تم إحالته مع كل المضبوطات، إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور، للبدء في إجراءات الاستدلال والتحقيق مع هذه المجموعة، والتنسيق مع باقى الجهات الأمنية للوصول إلى جميع الوقائع التى قامت بها هذه العصابة.

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