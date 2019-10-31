دي مايو: خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي قد تتسبب بـ”كارثة”

رجّح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن مسألة خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي، قد تؤدي إلى تعليق أنشطته، وتزيد من حالات انطلاق لقوارب الهجرة، وتفاقم أزمة المهاجرين في البحر.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الإيطالي، خلال ردّه على تساؤلات بمجلس النواب الإيطالي، الذي ناقش مذكرة التفاهم مع ليبيا، حول إدارة تدفقات الهجرة، والتي من المتوقع أن تنتهي مدتها يوم 2 نوفمبر القادم، ويتم تجديدها في حالة عدم وجود تدخل عليها، من قبل أحد الطرفين.

واقترح دي مايو في جلسة النواب الإيطالي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، بسحب ما جاء في المادة 3” من الاتفاق.

وناقشت الكتل السياسية بمجلس النواب الإيطالي، حول إمكانية تقديم إحاطة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي عن الاتفاقية الإيطالية الليبية، يوم 5 أو 6 نوفمبر.

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