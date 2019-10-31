محاكمة مواطن أمريكي بتهمة تهريب مواد عسكرية إلى ليبيا

مثل مواطن أمريكي أمام محكمة في ولاية فلوريدا، بتهمة “التآمر”، لانتهاكه القوانين والأنظمة وتهريب بضائع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن “بيتر سوتيس (55 عاما) اعتقل الثلاثاء بناء على قرار يتهمه بالتآمر لانتهاك القانون الدولي للطوارئ الاقتصادية وأنظمة إدارة التصدير، بالإضافة إلى تهريب البضائع”.

وجاء في لائحة الاتهام، أن “سوتيس كان يملك ويدير شركة لتعليم الغوص في مدينة فورت لودرديل الساحلية بولاية فلوريدا، وقام بنقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء للتصدير إلى ليبيا من دون الاستحصال على الترخيص المطلوب من وزارة التجارة”.

وبحسب بيان وزارة العدل، مثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة، وحدد له موعد جلسة ثانية لتوجيه التهم إليه في 13 نوفمبر المقبل.

المصدر: كونا

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