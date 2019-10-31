عدم دعوة الجزائر وتونس إلى مؤتمر برلين حول ليبيا يقلق إيطاليا

عبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، يوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء ”عدم دعوة الجزائر وتونس لمؤتمر برلين المقبل حول ليبيا”، رغم أنّهما الدولتان الأكثر تأثرًا بالوضع الليبي.

القلق الإيطالي من عدم دعوة الجزائر وتونس إلى مؤتمر برلين نقله دي مايو خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، واعتبر غياب الدولتين بمثابة ”فرصة ضائعة“.

وقال دي مايو: ”الجزائر وتونس دولتان مهمتان للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب، فضلًا عن كونهما تفهمان دوافع إيطاليا في الملف الليبي أكثر بكثير من شركائنا الآخرين“.

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