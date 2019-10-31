ليبيا تشارك في المؤتمر العربي الـ “33” للمسؤولين عن مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

شارك مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد “فيصل كافو” في أعمال المؤتمر العربي الـ “33” للمسؤولين عن مكافحة المخدرات، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء.

حيث بحث المؤتمر نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، ولما له من إسهام في تعزيز تبادل التجارب والخبرات، مما يشكل مناسبة للإطلاع على مخرجات هذه اللقاءات، وكيف يمكن تدارس سبل توحيد المواقف العربية من قضايا المخدرات المطروحة.

وشارك في المؤتمر ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يشار إلى أن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية الواحات تمكن في الأيام القليلة الماضية من القبض على أحد كبار تجار المخدرات بحوزته 35 كيلو جراما من الكوكايين.

وأوضح المكتب أن هذه الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بملايين الدينارات وتعد ضمن أكبر الضبطيات عربيًا ودوليًا.

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